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12.02.2021 - 12:34 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Leipzig – Augsburg : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Bundesliga karşılaşması olan Leipzig - Augsburg mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Leipzig’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Elbette yarıştaki konumu itibariyle Leipzig’in mutlak kazanması gereken bir karşılaşma ancak bu maçtan 4 gün sonra Devler Ligi’nde Liverpool’la karşılaşacaklarını da hatırlatalım! Zira Nagelsmann’ın ekibi, skor üstünlüğünü alıp, daha kontrollü ve rölantide bir oyuna dönebilir. Bu bağlamda en aklıma yatan seçenek, ‘MS 1 ve 4.5 altı’ olacak.

Rizespor – BB Erzurumspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor – BB Erzurumspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Çaykur Rizespor’da Sumudica serüveni pek iyi başlamadı. 3 maçta tek puan alabildiler. Erzurumspor, oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Ev sahibinde Emir Dilaver ve Boldrin kart cezalısı. Erzurumspor’da ise Ackah yok. İki takımın da kontrollü başlamasını bekliyorum.

Celta Vigo - Elche: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması İspanya La Liga mücadelesi olan Celta Vigo - Elche karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü Celta Vigo’nun galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Ev sahibi Celta her ne kadar eski günlerinde olmasa da Atletico Madrid önünde deplasmanda 2-2 ile dönmesi önemliydi. Elche ise sondan 2.sırada bir takım olmasına rağmen, Villarreal’e karşı 2-0 geriye düşüp 2-2’ye getirmeleri önemliydi. Açıkcası formsuz giden iki takımın son maçları şaşırtıcı performans. Bu yüzden Celta direkt 1.32’den alır demek yanlış olur. Çünkü Elche adına da artık son kozları oynama zamanı. 2,3 gol aralığı seçimim.

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