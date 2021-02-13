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13.02.2021 - 13:44 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Fatih Karagümrük – Fenerbahçe Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fatih Karagümrük – Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %47’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Karagümrük devre arası transferlerini erken tamamlayarak çok hazır gözüktü. Başakşehir’i deplasmanda Ndao’nun iyi oyunuyla geçtiler. Fenerbahçe son 2 maçını da kaybetti. Taraf bahsini riskli bulduğum maçta tercihim Gol Var.

Sevilla – Huesca Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Sevilla – Huesca karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Sevilla son olarak Barcelona’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lopetegui’nin öğrencileri son 10 maçın 9’undan galibiyetle ayrıldı. Huesca’nın bu maçta rekabetçi olmasını ancak maç sonunda Sevilla’dan puan alamayacağı düşüncesindeyim.

Trabzonspor – Gaziantep Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Lig bülteninde yer alan ve Trabzonspor ile Gaziantepspor’u karşı karşıya getiren mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %47’si Bordo-Mavililerden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Galatasaray mağlubiyeti sonrasında çok eleştirilen Abdullah Avcı, takımı öyle bir toparladı ki, Fırtına önüne geleni devirip geçti. Bakasetas, Malatya’da da takımını ipten alan isim oldu. Bordo Mavililer’de şu sıralar keyifler yerinde. Gaziantep ise uzun zaman sonra Göztepe karşısında şanssızlığını kırsa da, Sumudica sonrası bir türlü toparlanamadılar. Trabzonspor bu kadar formdayken, kritik Başakşehir ve Fenerbahçe sınavları öncesinde takılmaz diye düşünüyorum.

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