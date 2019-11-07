SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin tecrÃ¼beli oyuncusu GÃ¼ray Vural, sahalarÄ±nda oynayacaklarÄ± Galatasaray maÃ§Ä±nda Ã¼Ã§ puan alabileceklerini sÃ¶yledi.

Gaziantep FK, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda 9 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Galatasaray ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¼ray Vural, antrenman Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta oynadÄ±klarÄ± AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§ok kritik olduÄŸunu anÄ±msatarak, 3 puan aldÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ nedeniyle Gaziantep'e yorgun geleceÄŸini anlatan 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "AyrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k maÃ§larÄ±n motivasyonu, havasÄ± farklÄ±dÄ±r. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n daha iyi motive olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sahada iyi futbol sergiliyoruz. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyun, deplasmana gÃ¶re iÃ§eride daha baskÄ±lÄ± oluyor. Bir korkumuz yok Ã§Ã¼nkÃ¼ puan olarak da iyi durumdayÄ±z ve yendiÄŸimizde Galatasaray'Ä±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kma durumumuz da var. GÃ¼zel bir maÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± ve 3 puan alabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

TakÄ±mda her ÅŸeyin yolunda gittiÄŸini ifade eden GÃ¼ray Vural, "TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, hocamÄ±zla, taraftarÄ±mÄ±zla birlikteyiz, biriz. Lig zor bir lig, her maÃ§ Ã§ok zor bizim adÄ±mÄ±za. HedeflediÄŸimiz 20-25 puanÄ± bulduktan sonra zaten hedefimiz de deÄŸiÅŸecektir." ifadelerini kullandÄ±.

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