Gurbanov: "FutbolcularÄ±m elinden geleni yaptÄ±"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasÄ±nda Ä°spanya'nÄ±n Villarreal takÄ±mÄ±na 3-1 yenilen Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸ'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Gurban Gurbanov, iyi oynamalarÄ±na raÄŸmen maÄŸlup olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda yapÄ±lan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sÃ¶zlerine 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutlayarak baÅŸlayan Gurbanov, "TÃ¼rk kardeÅŸlerimizin ve tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutluyorum." dedi.Â

Villarreal'in Ã§ok kaliteli bir takÄ±m olduÄŸuna deÄŸinen Gurbanov, "BugÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli, tecrÃ¼beli, hÄ±zlÄ±, kaliteli ve teknik bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. Ancak buna raÄŸmen oyunun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde skoru koruduk. DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z futbolu oynadÄ±k ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± sahaya yansÄ±ttÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

Azerbaycan Ligi ile Ä°spanya Ligi arasÄ±ndaki farka vurgu yapan tecrÃ¼beli teknik adam, "Villarreal'in oyuncularÄ±nÄ±n deÄŸeri bizden kat kat Ã§ok. La Liga ile bizim ligin seviyesi farklÄ± ama bunu hissettirmedik. FutbolcularÄ±m elinden geleni yaptÄ±. Sonunda maÄŸlup olduk ama bÃ¶yle takÄ±mlara karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her maÃ§ bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli tecrÃ¼be oluyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Â Emery: "YediÄŸimiz golden sonra oyuncularÄ±m kendine geldi"

Villarreal Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Unai Emery ise mÃ¼sabakanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n istediÄŸi oyunu sahaya yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ä°lk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z beraberlikle sona eren karÅŸÄ±laÅŸmayla ilgili deÄŸerlendirmeden bulunan Emery, "Ã‡ok ilgi Ã§ekici bir maÃ§ oldu. Ä°lk yarÄ±da KarabaÄŸ iyi oynadÄ± ve kendi futbolunu gÃ¶stermeyi baÅŸardÄ±. Ã‡ok gol pozisyonuna imkan vermedik ama istediÄŸimizden daha kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da ileride iyi baskÄ± yaptÄ±k. YediÄŸimiz golden sonra oyuncularÄ±m kendine geldi ve istediÄŸim takÄ±mÄ± sahada gÃ¶rdÃ¼m." ifadelerini kullandÄ±.Â

BugÃ¼nkÃ¼ maÃ§Ä±n kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna deÄŸinen Ä°spanyol teknik adam, "BugÃ¼n kazanmak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Gruptan lider olarak Ã§Ä±kmak istiyoruz." diye konuÅŸtu.Â

Unai Emery, grupta Demir Grup Sivasspor ve KarabaÄŸ ile oynadÄ±klarÄ± iki maÃ§tan sonra rakipleriyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Ä°ki takÄ±m da bizi zor duruma soktu. SÃ¼per Lig, Avrupa'nÄ±n iyi liglerinden biri. Sivasspor geÃ§en sene iyi bir sezon geÃ§irdi. BugÃ¼n Maccabi Tel-Aviv'e yenildiler ama kalan maÃ§larÄ±nÄ± kazanabilir ve gruptaki durumunu deÄŸiÅŸtirebilirler." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.