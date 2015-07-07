Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Gurbetçi Barış, Rize'nin antrenmanında
07.07.2015 - 12:51 | | RİZE (AA)

Gurbetçi Barış, Rize'nin antrenmanında

Yeşil-mavili ekipte transferi gündemde olan gurbetçi oyuncu Barış Yakut, çalışmada yer aldı.

Gurbetçi Barış, Rize'nin antrenmanında
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde yeşil-mavililer, şut ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Sezon sonunda fıtık ameliyatı olan Deniz Kadah, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalıştı. Transferi gündemde olan gurbetçi oyuncu Barış Yakut da antrenmana katıldı.

Teknik direktör Karaman, bir haftalık çalışmanın ardından kamp kadrosunu 23'e düşürdü. Yeşil-mavili kulüp, Karaman'ın isteği doğrultusunda beş futbolcu daha transfer etmeyi planlıyor. Çalışmalarını 10 Temmuz'a kadar Rize'de sürdürecek Karadeniz temsilcisi, 2 günlük iznin ardından 2. etap kampı için Avusturya'ya gidecek.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber