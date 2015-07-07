Gurbetçi Barış, Rize'nin antrenmanında

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde yeşil-mavililer, şut ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Sezon sonunda fıtık ameliyatı olan Deniz Kadah, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalıştı. Transferi gündemde olan gurbetçi oyuncu Barış Yakut da antrenmana katıldı.

Teknik direktör Karaman, bir haftalık çalışmanın ardından kamp kadrosunu 23'e düşürdü. Yeşil-mavili kulüp, Karaman'ın isteği doğrultusunda beş futbolcu daha transfer etmeyi planlıyor. Çalışmalarını 10 Temmuz'a kadar Rize'de sürdürecek Karadeniz temsilcisi, 2 günlük iznin ardından 2. etap kampı için Avusturya'ya gidecek.