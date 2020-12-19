Güreş Dünya Kupası’nda 7 gümüş, 6 bronz!

Serbest stil 79 kiloda Nuri Kotanoğlu, Rus Usmanov’a yenildi. Son günde Karadeniz ve Göçen’den ise üçüncülük gelince serbestte 2 gümüş, 4 bronzla 6 madalyaya ulaşıldı. Grekoromen ve kadınlarla birlikte Türkiye toplamda 7 gümüş, 6 bronz topladı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir haftadır süren Bireysel Güreş Dünya Kupası heyecanı dün sona erdi. Grekoromen ve kadınların ardından son iki gündür devam eden serbest stil mücadelelerinde de temsilcilerimiz altın madalyaya ulaşamayınca Türkiye organizasyonu birincilik kürsüsüne çıkamadan tamamladı.

Şampiyonanın son gününde 1 gümüş, 2 bronz madalya geldi. Serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, altın madalya maçında Rus Usmanov’la karşılaştı. Müsabakayı 11-0 kaybeden Kotanoğlu, gümüş madalya elde etti. 86 kiloda Osman Göçen, İspanyol Friev Naskidaeva’yı 11-8 yenerek bronz madalya kazandı. 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz de, Ukraynalı Andriitsev’i 2-1 mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Serbestte bir önceki gün de 1 gümüş, 2 bronz gelmişti. Böylece milli sporcular serbest stili 2 gümüş, 4 bronz madalya ile toplamda 6 madalya ile tamamladı. Dünya Kupası’nda grekoromen stilde, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya, kadınlarda ise 2 gümüş, 1 bronz, 3 madalya kazanıldı. Grekoromen, serbeste ve kadınların toplamında Türkiye 13 madalya elde etti.

Takım halinde de ikinci

Türkiye, serbest stil müsabakalarını takım halinde de ikinci tamamladı, orada da gümüş sahibi oldu. Rusya’nın 210 takım puanına karşın Türkiye takım olarak 104 puan topladı. Üçüncü Azerbaycan 91, dördüncü Belarus 86 ve beşinci Ermenistan 76 puanla bitirdiler. Türkiye grekoromen stilde Rusya ve Macaristan’ın ardından üçüncü, kadınlarda da Rusya ve Ukrayna’nın ardından yine takım halinde üçüncü oldu.