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HaberlerGöztepe Haberleri Gürsel Aksel Stadı'nda geçici loca oluşturulacak
27.10.2020 - 21:24 | | AA

Gürsel Aksel Stadı'nda geçici loca oluşturulacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nda geçici loca oluşturulacağı bildirildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda geçici loca oluşturulacak
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun localarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alma kararının ardından Fenerbahçe maçında loca bölümünde rezerve edilmemiş 46 koltuğun çekilişle geçen sezon kombine bileti olan taraftarlara hediye edildiği hatırlatıldı.

Salgın koşulları nedeniyle taraftarlarla maç coşkusu yaşama hasretinin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Aytemiz Alanyaspor maçı için yapılan değerlendirmede; tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile Gürsel Aksel Stadyumu Batı Tribününde oluşturulacak, TFF tarafından onay verilen geçici locadaki koltuklarla birlikte toplam 400 biletin çekiliş ile hediye edilmesi kararını almıştır. Çekilişe 2019-20 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu'nda kombine sahibi olan taraftarlarımız katılabilecektir. Çekiliş detayları internet sitemizde yer almaktadır."

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Gürsel Aksel Stadında geçici loca oluşturulacak

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