Gustavo tek başına takım

Luiz Gustavo, attığı galibiyet golüyle yıldızlaştı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon 3. kez fileleri sallayan Gustavo; bu 3 golü de ceza sahası dışından buldu.

Kayserispor önünde 90 dakikada çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı orta saha beğenileri topladı. 10 ikili mücadelenin 7’sini kazanan Gustavo; 2 şut attı; 1’i direkten döndü, 1’i gol oldu. Hava toplarında yüzde 100’lük kazanma oranı tutturan 33 yaşındaki futbolcu; pas isabetinde de yüzde 95’lik bir oran yakaladı.