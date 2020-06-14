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14.06.2020 - 07:00 |

Gustavo tek başına takım

Fenerbahçe'de bu sezon 3. kez fileleri sallayan Gustavo; bu 3 golü de ceza sahası dışından buldu.

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Luiz Gustavo, attığı galibiyet golüyle yıldızlaştı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon 3. kez fileleri sallayan Gustavo; bu 3 golü de ceza sahası dışından buldu.
Kayserispor önünde 90 dakikada çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı orta saha beğenileri topladı. 10 ikili mücadelenin 7’sini kazanan Gustavo; 2 şut attı; 1’i direkten döndü, 1’i gol oldu. Hava toplarında yüzde 100’lük kazanma oranı tutturan 33 yaşındaki futbolcu; pas isabetinde de yüzde 95’lik bir oran yakaladı.

Gustavo tek başına takım

Gustavo tek başına takım

 

 

 

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