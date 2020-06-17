Gustavo’dan özeleştiri

Fenerbahçe’de Luis Gustavo özeleştiri yaptı, kötü oynadığını söyledi

Trabzonspor yenilgisinin ardından konuşan sarı-lacivertli futbolcu, “Erken gol işimizi çok zorlaştırdı, biz de bugün (dün) en iyi oyunumuzu oynamadık açıkçası. Neyin eksik olduğunu söylemek gerçekten zor. Saha içinde, sezon boyu verdiğimiz yanlış kararların sıkıntısını çektik. Başkaları adına konuşmayı sevmem, kendi adıma kötü oynadım, sorumluluklarımı iyi olarak yerine getiremedim” dedi.

Ömer Faruk Beyaz ise, "İyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Takım olarak üzgünüz. Süre aldım ama mutlu değilim çünkü kazanamadık. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Teşekkür ederim. İlk maçımda tur atlamak isterdim. İyi ya da kötü benim için bir başlangıç oldu. Bugünü unutmak istiyoruz." dedi.