Güvenlik nedeniyle stat değiştirildi!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak Arnavutluk-İsrail maçının stadı "güvenlik" gerekçesiyle değiştirildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonundan (FSHF) yapılan açıklamada, karşılaşmanın daha önce açıklanan İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı yerine Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanacağı ifade edildi.

FIFA'dan yapılan açıklamada ise değişikliğin "güvenlik" nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilirken, cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın İşkodra'da oynanmayacağı kaydedildi.