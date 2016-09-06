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06.09.2016 - 02:30 |

Güvenlik sayısı az

Hırvatistan-Türkiye maçının seyircisiz oynanması nedeniyle stat içi ve dışında güvenlik önlemlerinin az olması dikkat çekti.

Güvenlik sayısı az
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Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Karşılaşmanın seyircisiz oynanması nedeniyle stat içi ve dışında güvenlik önlemlerinin az olması dikkat çekti. 200’e yakın polis görev yaparken, karşılaşmayı sadece yazılı ve görsel medya ile birlikte akredite olan iki federasyonun temsilcileri izleyebildi.

İstanbul’a döndüler

Dünya Kupası Elemeleri’nde dün akşam Hırvatistan ile ilk maçını oynayan A Milli Takımımız, karşılaşma sonrası özel uçakla İstanbul’a gitti. Ay-yıldızlı futbolcular bugünden itibaren takımlarına katılacak.

Ümitlerimiz Belarus’a karşı

U21 2017 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8. Grup’ta yer alan Türkiye bugün saat 19:30’da Osmanlı Stadı’nda Belarus ile karşılaşacak. Ümit Milliler, karşılaşmaya cezalı olan üç as oyuncusundan yoksun çıkacak. Kıbrıs Rum Kesimi maçından sonra çıkan olaylarda hakem Mitja Zganec tarafından rapor edilen Hakan Cinemre, Enver Cenk Şahin ve Ertuğrul Ersay, Belarus karşısında forma giyemeyecek.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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