Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Braut-Haaland, Sevilla'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gol barajını en kısa sürede aşan isim olan Haaland, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada Barcelona karşısında Mbappe'nin hat-trick performansının kendisini motive ettiğini söyledi. Haaland açıklamasında, "Mbappe hat-trick yapınca motivasyonla sahaya çıktım, bunun için ona teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyorum. Bugün de güzel bir akşamdı" sözlerini kullandı.

Haaland ayrıca maçın ardından hocası Edin Terzic ile yaptığı konuşmayı da anlatırken, "Maçtan önce iyi bir oyun planımız vardı. Bana 'bu senin maçın olacak' dedi ve öyle de oldu. Güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" diye konuştu.