Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"
18.02.2021 - 07:15 |

Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli yıldızı Erling Haaland, Sevilla maçının ardından konuştu.

ABONE OL

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Braut-Haaland, Sevilla'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gol barajını en kısa sürede aşan isim olan Haaland, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada Barcelona karşısında Mbappe'nin hat-trick performansının kendisini motive ettiğini söyledi. Haaland açıklamasında, "Mbappe hat-trick yapınca motivasyonla sahaya çıktım, bunun için ona teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyorum. Bugün de güzel bir akşamdı" sözlerini kullandı.

Haaland ayrıca maçın ardından hocası Edin Terzic ile yaptığı konuşmayı da anlatırken, "Maçtan önce iyi bir oyun planımız vardı. Bana 'bu senin maçın olacak' dedi ve öyle de oldu. Güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" diye konuştu.

Haaland: Mbappenin hat-trick yapması gaza getirdi

    Mesut Özil paylaştı! İlginç yetenek...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'de Altay'dan inanılmaz istatistik...
      Fenerbahçe'de Altay'dan inanılmaz istatistik...
    2. Fenerbahçe'nin gözdesi sertbest kaldı!
      Fenerbahçe'nin gözdesi sertbest kaldı!
    3. Cenk Tosun'dan Emre Belözoğlu'na şok!
      Cenk Tosun'dan Emre Belözoğlu'na şok!
    4. Fatih Terim'den bomba karar!
      Fatih Terim'den bomba karar!
    5. İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç
      İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ancelotti'den Manchester City itirafı!

    Ancelotti'den Manchester City itirafı!

    Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

    Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

    Vincent Aboubakar baba oldu

    Vincent Aboubakar baba oldu

    Galatasaray'da Feghouli sevinci

    Galatasaray'da Feghouli sevinci

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet