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20.03.2020 - 07:00 |

Haaland örneği! Sörloth...

Sörloth ile Borussia Dortmund’da başarılı futbolunu sürdüren Haaland’ın fiziksel özellikleri, kariyerleri ve bu sezonki golcülüklerinin benzerlikleri sıralandı.

Bordo-mavili takımda çıktığı 35 maçta attığı 25 golle yıldızlaşan Alexander Sörloth’a bir övgü de İtalyan basınından geldi. Sörloth ile Borussia Dortmund’da başarılı futbolunu sürdüren Haaland’ın fiziksel özellikleri, kariyerleri ve bu sezonki golcülüklerinin benzerlikleri sıralandı. Sörloth’a Avrupa’nın büyük kulüplerinden hem yaşı hem de performansı gereği tekliflerin olabileceği dile getirildi.

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