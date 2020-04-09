Haaland: Sörloth’u beğeniyorum

Trabzonspor’da bu sezon golleriyle herkesin beğenisini toplayan Alexander Sörloth’a Erling Haaland’dan övgüler geldi. Instagram canlı yayınında soruları yanıtlayan Norveçli golcü Haaland, vatandaşı Sörloth’u takip ettiğini söyledi.

Haaland, “Sörloth’u Türkiye’de izliyorum. Kulübünde harika işler yapıyor. Norveç Milli Takımı’nda da beraberiz. Kulübünde başarılı olduğunu görmek beni memnun ediyor. Sörloth için mutluyum. Milli Takımımızda da iyi işler yapacağız” ifadelerini kullandı. Borussia Dortmund’da oynayan Haaland, Sörloth’la beraber Avrupa liglerinde ülkeleri Norveç’i iyi temsil ettiklerini de aktararak “Norveç’ten iyi genç oyuncular çıkıyor. Bizler buna örneğiz. Sörloth ve benim arkamdan da bizim yapımızda genç yıldızlar gelecek. Norveç’i güzel bir gelecek bekliyor” diye konuştu.