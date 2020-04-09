Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Haaland: Sörloth’u beğeniyorum
09.04.2020 - 07:00 |

Haaland: Sörloth’u beğeniyorum

Borussia Dortmund'un gol makinesi, vatandaşı Sörloth'a övgüler yağdırdı.

Trabzonspor’da bu sezon golleriyle herkesin beğenisini toplayan Alexander Sörloth’a Erling Haaland’dan övgüler geldi. Instagram canlı yayınında soruları yanıtlayan Norveçli golcü Haaland, vatandaşı Sörloth’u takip ettiğini söyledi.

Haaland, “Sörloth’u Türkiye’de izliyorum. Kulübünde harika işler yapıyor. Norveç Milli Takımı’nda da beraberiz. Kulübünde başarılı olduğunu görmek beni memnun ediyor. Sörloth için mutluyum. Milli Takımımızda da iyi işler yapacağız” ifadelerini kullandı. Borussia Dortmund’da oynayan Haaland, Sörloth’la beraber Avrupa liglerinde ülkeleri Norveç’i iyi temsil ettiklerini de aktararak “Norveç’ten iyi genç oyuncular çıkıyor. Bizler buna örneğiz. Sörloth ve benim arkamdan da bizim yapımızda genç yıldızlar gelecek. Norveç’i güzel bir gelecek bekliyor” diye konuştu.

Haaland: Sörloth’u beğeniyorum

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Batuhan Karadeniz'den Skorer'e bomba açıklamalar...

Haaland: Sörloth’u beğeniyorum

 

 

Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sloukas, Obradovic'e bağlı!

Sloukas, Obradovic'e bağlı!

Krasic'ten Fenerbahçe itirafı: En büyük üzüntüm...

Krasic'ten Fenerbahçe itirafı: En büyük üzüntüm...

Kasapoğlu: Bu günlerin üstesinden geleceğiz

Kasapoğlu: Bu günlerin üstesinden geleceğiz

Batuhan Karadeniz Skorer'e açıkladı! PSV, Benfica, City...

Batuhan Karadeniz Skorer'e açıkladı! PSV, Benfica, City...

Sıradaki Haber