Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Hadebe, Fenerbahçe maçında yok! Pasaport sorunu...
24.11.2019 - 11:55 |

Hadebe, Fenerbahçe maçında yok! Pasaport sorunu...

BtcTurk Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe, pasaportunda çıkan sorun nedeniyle milli takımdan dönemedi. Zimbabweli futbolcu bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Hadebe, Fenerbahçe maçında yok! Pasaport sorunu...
ABONE OL

Yeni Malatyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber. Yayıncı kuruluşun haberine göre sarı kırmızılı ekibin Zimbabweli stoperi Teenage Hadebe, pasaportunda çıkan problem nedeniyle milli takımdan dönemedi.

Malatya'ya gelemeyen 24 yaşındaki stoper bu akşam oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu sezon Yeni Malatyaspor adına 9 maçta boy gösteren Hadebe'nin 1 asisti bulunuyor.

Hadebe, Fenerbahçe maçında yok Pasaport sorunu...

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber