Haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.
2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de, TFF 1. Lig 17. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de, Misli.com 2. Lig 18. Hafta karşılaşmaları 30 Aralık'ta, Misli.com 3. Lig 16. Hafta karşılaşmaları ise 29, 30 ve 31 Aralık'ta oynanacak.
İşte karşılaşmalar ve hakemlerin listesi:
BB Erzurumspor - Gaziantep FK - Tugay Kaan Numanoğlu
Sivasspor - Denizlispor - Erkan Özdamar
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor - Volkan Bayarslan
Alanyaspor - Başakşehir - Mete Kalkavan
Hatayspor - Konyaspor - Alper Ulusoy
Galatasaray - Antalyaspor - Abdulkadir Bitigen
Rizespor - Gençlerbirliği - Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük - Trabzonspor - Ali Palabıyık
Kayserispor - Beşiktaş - Fırat Aydınus
Kasımpaşa - Fenerbahçe - Halis Özkahya