Haftanın hakemleri açıklandı!

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de, TFF 1. Lig 17. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de, Misli.com 2. Lig 18. Hafta karşılaşmaları 30 Aralık'ta, Misli.com 3. Lig 16. Hafta karşılaşmaları ise 29, 30 ve 31 Aralık'ta oynanacak.

İşte karşılaşmalar ve hakemlerin listesi:

BB Erzurumspor - Gaziantep FK - Tugay Kaan Numanoğlu

Sivasspor - Denizlispor - Erkan Özdamar

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor - Volkan Bayarslan

Alanyaspor - Başakşehir - Mete Kalkavan

Hatayspor - Konyaspor - Alper Ulusoy

Galatasaray - Antalyaspor - Abdulkadir Bitigen

Rizespor - Gençlerbirliği - Suat Arslanboğa

Fatih Karagümrük - Trabzonspor - Ali Palabıyık

Kayserispor - Beşiktaş - Fırat Aydınus

Kasımpaşa - Fenerbahçe - Halis Özkahya