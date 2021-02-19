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19.02.2021 - 11:52 |

Hajduk Split’te penaltı krizi! Umut Nayir...

Hajduk Split’te penaltı kaçıranlara Umut Nayir de eklendi. Hırvat ekibi bu sezon şu ana kadar beyaz noktadaki 6 vuruştan yararlanamadı.

Hajduk Split’te penaltı krizi! Umut Nayir...
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Hırvatistan 1. Ligi’nin iddialı ekiplerinden Hajduk Split, ilginç bir istatistiğin altına imzasını attı. 21. haftasına gelinen ligde Hajduk takımı şu ana kadar 6 penaltı kaçırarak rekor kırdı.

Hırvat ekibi lehine hakemler bu sezon şu ana kadar 10 kez beyaz noktayı gösterdi. Bunların 4’ünü gole çeviren takım, 6’sından ise yararlanamadı. Kaçan 5 penaltının ardından son olarak Istra maçında topun başına geçen Umut Nayir da yaptığı vuruştan sonuç alamadı.

Umut'un topu direkten döndü
Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’te forma giyen Nayir’in aynı zamanda gol de attığı maçtaki penaltısında top direkten döndü. Hajduk takımında Mijo Caktas 3, Jairo, Jradi ve Umut 1’er penaltı atışından yararlanamadı.

‘Kim istiyorsa penaltıyı atsın’
Hajduk Split teknik direktörü Paolo Tremezzani, Istra maçında Umut'un kaçırdığı penaltının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı “Artık bir penaltıcı tayin etmeyeceğim. Oyuncular kendi karar versin, kim istiyorsa o atsın” dedi.

Hajduk Split’te penaltı krizi Umut Nayir...

 

 

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