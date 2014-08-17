Hajrovic golle başladı!

Almanya Kupası'nın ilk turunda Werder Bremen, deplasmanda Bölgesel Lig ekiplerinden Illertissen ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar zayıf rakibi karşısında oldukça zorlandı.

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Izet Hajrovic, Werder Bremen formasıyla golünü attı. Henüz 4. dakikada kazanılan penaltıyı yeni transfer Izet Hajrovic gole çevirdi. Bosna Hersekli oyuncu sahada santrafor olarak yer alırken ilk resmi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

Ilertissen, Hajrovic'in golüne Moritz Nebel ile 25. dakikada cevap verdi. 90 dakika 1-1 sona erince uzatma dakikalarında Werder Bremen vites artırdı. 93. dakikada Kongolu forvet Assani Lukimya fileleri havalandırdı. 99. dakikada ise Lukimya'nın asistinde genç oyuncu Davie Selke skoru 3-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip 102. dakikada Marc Hammerle ile bir kez daha rakibini korkutsa da maçın kalan süresinde başka gol olmayınca 3-2'lik skorlu tur atlayan Werder Bremen oldu.