Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hajrovic golle başladı!
17.08.2014 - 21:40 | | İSTANBUL (DHA)

Hajrovic golle başladı!

Almanya Kupası'nın ilk turunda Illertissen ile karşılaşan Werder Bremen, Izet Hajrovic'in ilk golü attığı maçı uzatmada 3-2 kazandı.

Hajrovic golle başladı!
ABONE OL

Almanya Kupası'nın ilk turunda Werder Bremen, deplasmanda Bölgesel Lig ekiplerinden Illertissen ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar zayıf rakibi karşısında oldukça zorlandı.

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Izet Hajrovic, Werder Bremen formasıyla golünü attı. Henüz 4. dakikada kazanılan penaltıyı yeni transfer Izet Hajrovic gole çevirdi. Bosna Hersekli oyuncu sahada santrafor olarak yer alırken ilk resmi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

Ilertissen, Hajrovic'in golüne Moritz Nebel ile 25. dakikada cevap verdi. 90 dakika 1-1 sona erince uzatma dakikalarında Werder Bremen vites artırdı. 93. dakikada Kongolu forvet Assani Lukimya fileleri havalandırdı. 99. dakikada ise Lukimya'nın asistinde genç oyuncu Davie Selke skoru 3-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip 102. dakikada Marc Hammerle ile bir kez daha rakibini korkutsa da maçın kalan süresinde başka gol olmayınca 3-2'lik skorlu tur atlayan Werder Bremen oldu.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber