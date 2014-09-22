Hajrovic'e ince gönderme!

Galatasaray'dan ayrılıp Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen 'in yolunu tutan İzet Hajrovic , yeni takımında tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Şut ve pas tercihleri eleştirilen Bosnalı oyuncu son haftalardaki hatalarını tekrarlayınca teknik direktör Robin Dutt ve Sportif Direktör Thomas Eichin duruma kayıtsız kalamadı.

Dutt, Augsburg önünde Hajrovic'in net bir pozisyondan yararlanamadığını ve skorun 3-3'e getiremediğini söylerken Eichin kaçan gol için, "Tartışmaya bile gerek yok. Golü atmalıydı. O kendini biliyor" sözlerini kullandı

Geçen hafta Leverkusen ile 3-3 biten maçın son 20 dakikasında takımını bir golden ve 2 puandan eden 23 yaşındaki futbolcu; 4-2 kaybedilen Augsburg maçında da skoru 3-3'e getirememişti.

İlk 2 hafta 11'de başlayan ancak son 2 haftada 2. devrede oyuna dahil olan hücum oyuncusunun Schalke 04 mücadelesinde forma giyip giymeyeceği şimdiden merak ediliyor.

(Sporx)