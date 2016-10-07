Hakan Balta milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hakan Balta'nın daha önce de sakatlık geçirdiği sağ uyluk bölgesine, Ukrayna karşılaşmasında darbe aldığı belirtildi.

Bu nedenle ağrıları artan Hakan Balta'nın tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçının aday kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.