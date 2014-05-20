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20.05.2014 - 02:30 |

Hakan bilmecesi

Hamburg'da Hakan Çalhanoğlu bilmecesi sürüyor.

Hakan bilmecesi
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Bu sezon Hamburg formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun, son olarak Bayer Leverkusen'den geldiği belirtilen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmek istediği ve yeni sezonda Bundesliga'da kalmak istediği iddia edilmişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Hamburg sportif direktörü Oliver Kruzer, Hakan Çalhanoğlu'nun kesinlikle satılmayacağını ve önümüzdeki sezon kulübünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

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