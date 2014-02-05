Hakan Çalhanoğlu 2018'e kadar Hamburg'da

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg ile sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı.

Hamburg Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çalhanoğlu'nun 2016 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinin 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldığı belirttildi. Kulübün Sportif Direktörü Oliver Kreuzer de potansiyeli yüksek oyuncuyu renklerine bağlamalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Hamburg'ta kendisini iyi hissettiğini ve uzun süre kulüpte kalmak istediğini ifade eden Çalhanoğlu ise kulübün bulunduğu zor durumda bir sinyal vermek istediğini kaydetti. Sezonun başında Hamburg'a transfer olan Çalhanoğlu, Bundesliga'da oynadığı 18 maçta 5 gol attı.