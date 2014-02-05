Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hakan Çalhanoğlu 2018'e kadar Hamburg'da
05.02.2014 - 10:23 | | AA

Hakan Çalhanoğlu 2018'e kadar Hamburg'da

Hamburg, Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu 2018'e kadar Hamburg'da
ABONE OL

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg ile sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı.

Hamburg Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çalhanoğlu'nun 2016 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinin 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldığı belirttildi. Kulübün Sportif Direktörü Oliver Kreuzer de potansiyeli yüksek oyuncuyu renklerine bağlamalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Hamburg'ta kendisini iyi hissettiğini ve uzun süre kulüpte kalmak istediğini ifade eden Çalhanoğlu ise kulübün bulunduğu zor durumda bir sinyal vermek istediğini kaydetti. Sezonun başında Hamburg'a transfer olan Çalhanoğlu, Bundesliga'da oynadığı 18 maçta 5 gol attı.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber