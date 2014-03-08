Hakan Çalhanoğlu fırtınası!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 24. hafta karşılaşmasında lider Bayern Münih, deplasmanda VfL Wolfsburg'u 6-1'lik skorla yendi.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada VfL Wolfsburg Naldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip 26. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Thomas Müller (2), Mario Mandzukic (2) ve Franck Ribery ile 5 gol atan konuk ekip 6-1 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı.

Ligde üst üste 16. galibiyetini alan ve bu sezon oynadığı 24. karşılaşmada da yenilmeyen Bavyera ekibi 68 puanla liderliğini sürdürdü. VfL Wolfsburg ise 39 puanla beşinci sırada kaldı.

Borussia Mönchengladbach, sahasında FC Augsburg'a 2-1 yenilerek son haftalardaki düşüşünü sürdürdü.

Augsburg'un golleri 35. dakikada Halil Altıntop ve 85. dakikada Tobias Werner'den gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 5. dakikada Raffael kaydetti. Borussia Mönchengladbach son 8 maçta galibiyet alamazken, FC Augsburg da son 7 deplasman maçından yenilgi almadan döndü. Halil Altıntop ise bu sezon sekizinci golüne imza attı.

FC Augsburg 38 puanla altıncı sıraya yükselirken, 36 puanda kalan Borussia Mönchengladbach sekizinci sırada yer alıyor.

Bu sezon alt sıralardan çıkamayan Hamburg, sahasına Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekibin Alexander Madlung'un golüyle 29. dakikada öne geçtiği maçta Hamburg, Zoua'nın ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım 1'er puanla yetindi.

Hamburg 20 puanla 16. sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hannover 96, ligin güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Hannover takımı 26 puanla 11. sıradaki yerini korurken, Bayer Leverkusen 44 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

VfL Wolfsburg-Bayern Münih: 6-1

Hannover 96-Bayer Leverkusen: 1-1

Schalke 04-Hoffenheim: 4-0

Borussia Mönchengladbach-FC Augsburg: 1-2

VfB Stuttgart-Eintracht Braunschweig: 2-2

Hamburg-Eintracht Frankfurt: 1-1

Ligde bu akşam FC Nürnberg-Werder Bremen yarın da SC Freiburg-Borussia Dortmund ve Mainz 05-Hertha Berlin karşılaşmaları oynanacak.