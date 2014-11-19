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19.11.2014 - 14:13 | | DHA

Hakan Çalhanoğlu: Her şey ortada

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: Her şey ortada
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Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de futbol oynayan milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın, Gökhan Töre ile yaşadıkları olayın ardından milli takımla aralarına mesafe girmesi morallerini bozdu.

Bayer Leverkusen'in antrenmanına çıkan Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Milli takımla ilgili yöneltilen sorular karşısında kamera önünde konuşmak istemediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Ne konuşacağım, her şey ortada. Leverkusen'de iyi bir sezon geçiriyorum. Bu tatsız konularla daha fazla uğraşmak istemiyorum. Ben Milli Takım'a ne kadar değer verdiğimi daha önce gösterdim" dedi.

Moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen Ömer Toprak ise, soruları kabul etmeyip, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Konuşmam" ifadesini kullandı.

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