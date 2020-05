Hakan Çalhanoğlu: "Ibrahimovic bir Türk kulübünü tutuyor"

Milli Takım ve Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya'ya ilk geldiğimde zorlandık, her taraf kapalıydı. İnsanlar dışarıda hiç gezemiyordu. Şu anda daha iyi. Artık dışarı çıkıp gezebiliyoruz ama elbette elimizde eldivenler, ağzımızda maske var. Dikkat etmeliyiz. İnşallah bu süreci atlatacağız, zor bir süreç. Hakkımızda hayırlısı. Her gün lig başlayacak mı, başlamayacak mı, onu takip ediyoruz. İdmanlara grup halinde başladık. Dün ilk defa takım halinde sahaya çıktık. 13-14 Haziran'da başlayacağız diyorlar ama bakalım, daha belli değil.

Takım halinde idmanlara başlar başlamaz hepimiz birbirimizi kucakladık, kimsenin sabrı kalmamış belli.

"EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim"

EURO 2020'nin ertelenmesi bir yandan etkiledi, bir yandan sevindim. Takımda sakatlanmış oyuncular vardı. Cenk, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan, Merih... Turnuva olsa gelemeyebilirlerdi. Hepsi geri dönecek, o yönden sevindim. Tabii ki bu sene oynasak güzel olabilirdi ama kardeşlerim geri dönebiliyor.

Çok genç oyuncularımız var. Onların arasında iki tecrübeli isim var, Burak ve Emre ağabey. İyi bir jenerasyon yakaladık, Şenol hoca da bizi her maça iyi hazırlıyor. Havayı yakaladık. Kendimizi büyük ülkelere karşı da gösterdik. Bu bizi daha mutlu ediyor. İstesek, herkese kafa tutabiliriz.

"Ben her zaman kendime güveniyorum"

Ara sıra eleştiri olacak, herkesi memnun edemezsin. Seven de sevmeyen de olacak. Ben her zaman kendime güveniyorum, kendimden hiç şüphem yoktu. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum, maçtaki gidişatı değiştirebilirim. Eleştirileri dinleyip geçiyorum, oraya odaklanmıyorum. Bugüne kadar hiç sakatlanmadan oynadım, o benim için daha önemli.

"Zlatan'ın hiç egosu yok"

Ibrahimovic ile birlikteydik, bugün beni yemeğe çağırdı. Sağolsun bana çok sahip çıkıyor, çok iyi anlaşıyoruz hem saha içinde, hem saha dışında. Böyle büyük bir oyuncunun her yere beni çağırması hem sevindiriyor, hem de garip geliyor.

Zlatan'ın hiç egosu yok. Sahada insan duygusal oluyor, normal. Maçlarda agresif oluyorsun, motive oluyorsun. Saha dışında çok cana yakın, sempatik ve komik biri. Türkleri çok seviyor Ibrahimovic. Dış görüntüsü çok farklı, içindeki kalbi çok temiz.

Ibrahimovic bir Türk kulübünü tutuyor

Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım.

Milan'da 10 numarayı giymek büyük gurur

Milan'ın statüsü her zaman kalıcı. Kupalar kazandı, isim yaptı. 7 senedir Milan Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor ama her sene Şampiyonlar Ligi için çaba gösteriyor. İnşallah seneye bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum. İnşallah ben de bu formayla Şampiyonlar Ligi'nde oynarım, 3 senedir oynayamıyorum. Milan'da oynamak ve 10 numarayı giymek benim için büyük gurur. Gattuso ile çalıştım, sportif direktmrümüz Maldini. Büyük hocalarla çalışmak büyük gurur.

"Beni transfer etmek istemişti"

Ralf Rangnick'i Almanya'dan tanıyorum. Kışın beni Leipzig'e transfer etmek istemişti ama olmadı. Bize geleceği söyleniyor. Milan'a gelen giden beni ilgilendirmiyor, ben herkese saygı duyuyorum. Şu andaki hocamızla da çok mutluyum, Pioli bizi saha içinde ve dışında çok iyi hazırlıyor. Seneye ne olur bakalım, hayırlısı.

Cengiz ile İtalyanca şakalaşıyoruz

Cengiz ve Merih ile sık sık görüşüyorum. 2 gün oldu Merih'i arayalı, halini hatrını sordum. Kendini iyi hissettiğini söylüyor. Cengiz ile İtalyanca şakalaşıyoruz. İkisiyle de gurur duyuyorum, ikisi de çok temiz insanlar.

"Milan'da devam etmek isterim"

Milan'dan giderim, kalırım onu daha bilemem, menajerimle konuşmam gerekiyor ama sezon sonunda iyi bir sonuç alırsak, ben Milan'da devam etmek isterim.

"Uğurcan'ı Avrupa'da görmek isteyebilirim"

Bizim takıma baktığımızda çok yetenekli oyuncular var ve Dorukhan, Abdülkadir ve Uğurcan'ı Avrupa'da görmek isteyebilirim. Onları Avrupa'da görürsem ben daha mutlu olurum, burayı da yaşamalarını isterim. Türkiye'de oynamak tabii ki güzeldir ama İtalya, Almanya, İngiltere'yi denemelerini tavsiye ederim. Zlatan da bana söyledi, her ülkede oynadım, bir tek Almanya'da oynamadım. En çok zorlandığım lig, İtalya Ligi dedi, şansları varsa, Avrupa'ya gitsinler.

Tek eksik Şampiyonlar Ligi

Leverkusen'de 3 yılım geçti, çok güzel 3 yıldı. Bayern Münih gibi büyük takımda oynamak da güzel ama Bayern Münih ve Milan'ı karşılaştırdığımızda isim olarak Milan da büyük bir kulüp. Milan'da eksik olan tek şey Şampiyonlar Ligi. Milan çok farklı bir kulüp.

Birlikte oynadığım en iyi Türk futbolcular, Arda ağabey, Burak ağabey, Emre ağabey, bunların hepsi büyük oyuncu. 3 oyuncuyu sayabilirim.