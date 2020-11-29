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29.11.2020 - 10:34 |

Hakan Çalhanoğlu, Mancheseter United yolunda!

Alman basınının yüksek tirajlı ve en güvenilir gazetelerinden Bild, İngiliz devi Manchester United'ın sezon başında istediği başarılı oyuncunun peşini bırakmadığını öne sürdü.

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Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia... Alman basınının yüksek tirajlı ve en güvenilir gazetelerinden Bild, İngiliz devi Manchester United'ın sezon başında istediği başarılı oyuncunun peşini bırakmadığını öne sürdü.

Haberde, Kırmızı Şeytanlar ile 26 yaşındaki futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin yüzde 90 oranında bittiği belirtildi. Hakan'ın da ManU'ya gitmek adına kararlı olduğu ve bu nedenle sezon başında İtalyan devi Juventus'tan gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi. Haberde, Ada ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Milli yıldızımı bonservis ödemeden kadrosuna katacağı da vurgulandı.

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