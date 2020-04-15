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15.04.2020 - 11:36 |

Hakan Çalhanoğlu menajerini değiştirdi

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu kariyeri açısından önemli bir adım attı. Menajer değişikliğine giden milli oyuncu, önemli planlar yapmaya başladı.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, flaş bir hamleyle gündeme geldi. İtalya basınında da geniş yer bulan haberde; tecrübeli orta sahanın menajerini değiştirdiği ve transfer dönemi öncesi önemli bir adım attığı kaydedildi.

Hakan'ın Gordon Stipic ve ekibiyle çalışmaya başladığı, kariyeriyle alakalı da karar verme aşamasında olduğu bildirildi.

Buna göre Milan'la 2021'e kadar sözleşmesi olan ve şu anda halinden memnun olan Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör olarak Almanya'da beraber görev yaptığı Ralf Ragnick'i istiyor. Ranginck'le Milan'da daha başarılı olacağını hatta sözleşme yenileyeceği bile konuşuluyor.

Ancak Milan, Ragnick hamlesi yapmazsa 26 yaşındaki yıldızın da farklı bir karar alarak başka bir takıma gidebileceği dile getiriliyor. 

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Hakan Çalhanoğlu menajerini değiştirdi

 

 

 

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