Hakan Çalhanoğlu mesajı verdi! Şampiyonlar Ligi...

Almanya'nın Bundes Liga takımlarından Hamburg'da forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.



KEBAP PİŞİRDİ HAMUR AÇTI



Hamburg'un Bundes Liga'da kalmasının ardından soluğu AsUrfa isimli Türk restorantında alan genç futbolcu, burada kebap pişirip hamur açtı. Kebap yemeyi çok seven ve her maç sonrası arkadaşlarıyla Türk restorantına giden Çalhanoğlu, çalışanlarla da bol bol resim çektirdi.



ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAMAK İSTİYORUM



Restorant sahibi Hüseyin Şafak Mazlum'la iyi bir dost olan ve onun sorularını cevaplayan Türk futbolcu, hedefinin şampiyonlar liginde oynamak olduğunu söyledi. Kulübü Hamburg'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu, "Ben zirveye oynayan, şampiyonlar liginde mücadele edene bir takımda oynamak istiyorum. İnşallah Hamburg o düzeye gelir. Şampiyonlar ligi müziğini duymak en büyük hayalim" diye konuştu.

Şu anda A Milli Takım kampında bulunan Hakan'ın, Türkiye'de forma giyme gibi bir planının da olmadığı öğrenildi.



YİNE HAKAN YİNE MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ