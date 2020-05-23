Hakan Ã‡alhanoÄŸlu: UEFA Avrupa Ligiâ€™ne gitmeyi umuyoruz

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milanâ€™da forma giyen milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, Serie Aâ€™nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ã‡alhanoÄŸlu, Sky Sport Ä°talia kanalÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, karantina dÃ¶neminden, Milanâ€™daki geleceÄŸine dair pek Ã§ok konuda deÄŸerlendirmede bulundu.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maÃ§larÄ±n oynanmadÄ±ÄŸÄ± Serie Aâ€™nÄ±n yeniden baÅŸlama tartÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinen Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, "UmarÄ±m ÅŸampiyona yeniden baÅŸlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ futbol bizim hayatÄ±mÄ±z. Ailemle evimde geÃ§irdiÄŸim, karmaÅŸÄ±k bir dÃ¶nemdi. Daha Ã¶nce yapmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyleri yaptÄ±m. KarÄ±m sayesinde biraz yemek piÅŸirmeyi Ã¶ÄŸrendim. Yumurta yapÄ±yorum." diye konuÅŸtu.Â

Ã‡alhanoÄŸlu, Kovid-19'a yÃ¶nelik endiÅŸesinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aslÄ±nda virÃ¼sÃ¼ ilk yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde de hiÃ§ korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken, "Kovid-19â€™u sÃ¼rekli dÃ¼ÅŸÃ¼nmek de zihinsel aÃ§Ä±dan sizi kÃ¶tÃ¼ etkileyebilir." diye konuÅŸtu.Â

Ãœlkedeki halihazÄ±rdaki kurallar nedeniyle Ã¶nceki haftalarÄ± bireysel idmanlarla geÃ§irmek durumunda kaldÄ±klarÄ± hatÄ±rlatÄ±lan ve normal Ã§alÄ±ÅŸma temposunu Ã¶zleyip Ã¶zlemediÄŸi sorulan Milanâ€™Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ±, "BugÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bu ÅŸekilde antrenman yapmaktan keyif almÄ±yorum. BirÃ§ok takÄ±m arkadaÅŸÄ±mÄ±z eksik. Hep birlikte sahada olmayÄ± Ã¶zledim. Bu dÃ¶nemde, bÃ¼tÃ¼n oyuncular olarak haberleri yakÄ±nda tekrar baÅŸlayabilme umuduyla izliyoruz. Her hafta, her gÃ¼n baÅŸka bir problem var gibi zihinsel aÃ§Ä±dan bu zor bir ÅŸey." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

Teknik direktÃ¶rleri Stefano Pioli ve gelecek sezon iÃ§in ismi Milan ile anÄ±lan Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Ralf Rangnickâ€™i de deÄŸerlendiren milli futbolcu, "Pioli, benim 10 numara pozisyonunda oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyor. O pozisyonda oynamak hoÅŸuma gidiyor. Pioli ile iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. O hem saha iÃ§inde hem saha dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekten iyi biri." dedi.Â

Ã‡alhanoÄŸlu, Rangnickâ€™i ise Almanyaâ€™da antrenÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± pek Ã§ok oyuncu vasÄ±tasÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ama gelecek sezon, o ya da baÅŸka birinin Milanâ€™Ä±n antrenÃ¶rÃ¼ olup olmayacaÄŸÄ±na karar vermek benim iÅŸim deÄŸil. Ben hem ona hem de Pioliâ€™ye saygÄ± duyuyorum. Ä°kisini de hoca olarak beÄŸeniyorum." diye konuÅŸtu.Â

GeleceÄŸe dair neyi hedeflediÄŸi ve 2021â€™de Milan ile sÃ¶zleÅŸmesinin biteceÄŸi anÄ±msatÄ±lan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, "Ben ÅŸu anda sezonun yeniden baÅŸlamasÄ±na ve kalan 12 maÃ§a odaklanÄ±yorum. (SÃ¶zleÅŸmeyle ilgili) O durum geldiÄŸinde menajerimle birlikte bakacaÄŸÄ±z, iyi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmayÄ± Ã¼mit ederek karar vereceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

UEFA Avrupa Ligi'nin Milan iÃ§in bir hedef olup olmayacaÄŸÄ± sorusu da yÃ¶neltilen milli oyuncu, "Evet, Juventus ile 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°talya KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nÄ± unutmamak gerekir. Milan olarak hem Ä°talya KupasÄ±â€™nÄ± kazanmayÄ± hem de UEFA Avrupa Ligiâ€™ne gitmeyi umuyoruz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.