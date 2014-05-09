Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih talip

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih'in, Hamburg'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Bild gazetesinde yer alan haberde, Çalhanoğlu'nu isteyen Bayern Münih yöneticilerin Hamburg'un kapısını çaldığı ifade edildi. Özellikle Bayern Münih yöneticisi Mathias Sammer'in genç yıldızın taraftarı olduğu ve Çalhanoğlu'nun büyük bir oyuncu olacağı yönünde tüm şartları yerine getirdiğine inandığı aktarıldı. Sammer'in Çalhanoğlu'nun daha önce Karlsruhe takımında oynadığı dönemde takip ettiği ve performansından etkilendiği belirtildi.

Hamburg Başkanı Carl Jarchow'un genç oyuncuyu satmak istemediklerini belirtip, ''Böyle görüşmeler yapmayız. Hakan perspektifi olan bir futbolcu'' ifadeleri de haberde yer aldı.

Ligde kalma mücadelesi veren ve maddi sıkıntı çeken Hamburg'un İkinci Lig'e düşmesi durumunda aralarında Rafael van der Vaart, Marcel Jansen ve Hakan Çalhanoğlu gibi önemli oyuncularını satmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Bundesliga'da çıktığı 31 maçta 11 gol atan ve 4 asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun Hamburg ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu için en son İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teklif yaptığı ileri sürülmüştü.

Öte yandan "Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın tam olarak güvenmediği" ifade edilen Alman milli futbolcu Thomas Müller'in, Bavyera kulübünde memnun olmadığı belirtildi.

Müller'i Premier Lig'den Manchester United ve Liverpool takımlarının istediği kaydedildi.

YİNE HAKAN YİNE MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ