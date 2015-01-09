Hakan Çalhanoğlu'ndan Gökhan Töre'ye mesaj!

Hakan Çalhanoğlu, Bayer Leverkusen'in Florida'daki kampı için ABD'ye hareketinden önce Bild gazetesine bir röportaj verdi. “Töre ile bir problemim yok” manşeti ile yayınlanan röportajda geçmiş ile ilgili daha fazla konuşmak istemediğinin altını çizen Milli futbolcu, Götze, Ronaldo, serbest atışlar, Leverkusen’e gelişindeki rekor bonservis bedeli ve Türk Milli Takımı’ndaki zor durumu hakkındaki görüşlerini de açıkladı.

İşte Bild’in deneyimli muhabiri Philipp Arens ile konuşan Hakan’ın söyledikleri...

Mario Götze ile birlikte olduğunuz yılbaşı gecesi nasıldı?

Dubai’de bir otelde gala yemeğindeydik ve aralarında Ronaldo ve Benzema’nın bulunduğu çok sayıda başka futbolcu da vardı. Orada Mario Götze ile karşılaştık ve ilk kez özel bir ortamda birlikte olduk. O kız arkadaşı ve ailesi ben de en yakın arkadaşım ile birlikteydim. Hemen çok iyi anlaştık ve sonra da birlikte bir fotoğraf çektik.

Yılın futbolcusu ödülünü kim alacak?

Sanırım Cristiano Ronaldo

Manuel Neuer’in şansı yok mu?

O dünyanın en iyi kalecisi. Ama Ronaldo da hala dünyanın en iyi futbolcusu. Onun şansı daha fazla. Çünkü oyun içinde yapabilecekleri daha fazla. Ve o da her zaman alışılmışın dışında şeyler yapıyor.

ZDF Sport Studio programında Milli Takım kampındaki “silah skandalı” ile ilgili kendi bakış açınızı anlattınız. Gökhan Töre ile barışmaya hazır mısınız? Şu ana kadar bir kontağınız oldu mu?

Gökhan ile hiçbir problemim yok. Zaten geçmişi de artık konuşmak istemiyorum. Her şeyi zamana bıraktım.



Türk Milli Takımı’nda bir geleceğiniz olduğunu düşünüyor musunuz?

Eğer şimdi Milli Takım üzerine konuşursam kendimi kötü hissedeceğim. Kulübümdeki performansımı devam ettirdiğimde Milli Takım için yeni bir şans doğacaktır. Sadece sabırlı olmalıyım.

Başka bir konu. Mükemmel serbest atış diye bir şey var mı?

Benim özel bir tekniğim yok. Hep söylenir ya, olmayan şeyden bir şey olmaz. Ben serbest atışlar üzerine çok ama çok fazla çalışıyorum.

En güzel serbest atış golünüz hangisi?

Köln’e attığım. Çok zor bir pozisyondu. Köln'den bir oyuncu çizgide duruyordu ve barajda da çok uzun boylu oyuncular vardı. Uzun süre ne yapacağımı düşünmem gerekti. Burada serbest atış spreyi benim için çok önemli bir yardımcı oldu. Çünkü artık barajlar öne doğru hareket edemiyor.

14,5 Milyonluk bonservis bedeliniz sizin için baskı oluşturdu mu?

Dışarıdan çok şey duyuluyor. Ama ben bunun üstesinden rahat geldim. Böyle şeylerin beni etkilemesine izin vermiyorum ve kendimden eminim. Ama 2015’te daha çok gol atıp daha fazla gol attırmak istiyorum.

İlk yarıdaki 28 puan oldukça az değil mi?

Çok fazla puan hediye ettik. Ancak buna rağmen üçüncüyüz. İkinci yarıda oyunumuzu daha çok geliştirip daha dengeli olmalıyız.