08.06.2014 - 09:47 |
Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf!
Türkiye-Hollanda maçından sonra yaşandığı iddia edilen 'silah çekme' olayı gündemi sarsarken, Alman basını da olaya geniş yer ayırdı...
Hakan Çalhanoğlu, üç milli futbolcumuzun adının karıştığı skandalla ilgili, Bild Gazetesi’ne itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.
Alman gazeteciler, Hakan’ın bu iddiaları yalanlamasını beklerken; genç yıldızın, “Konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Konuşamam” demesi herkesi şaşkına çevirdi.
Şimdi gözler, Gökhan Töre ve Ömer Toprak’ın ifadelerinde...
(Fanatik)