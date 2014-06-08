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08.06.2014 - 09:47 |

Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf!

Türkiye-Hollanda maçından sonra yaşandığı iddia edilen 'silah çekme' olayı gündemi sarsarken, Alman basını da olaya geniş yer ayırdı...

Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf!
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Hakan Çalhanoğlu, üç milli futbolcumuzun adının karıştığı skandalla ilgili, Bild Gazetesi’ne itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

Alman gazeteciler, Hakan’ın bu iddiaları yalanlamasını beklerken; genç yıldızın, “Konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Konuşamam” demesi herkesi şaşkına çevirdi.

Şimdi gözler, Gökhan Töre ve Ömer Toprak’ın ifadelerinde...

(Fanatik)

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