Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf!

Hakan Çalhanoğlu, üç milli futbolcumuzun adının karıştığı skandalla ilgili, Bild Gazetesi’ne itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

Alman gazeteciler, Hakan’ın bu iddiaları yalanlamasını beklerken; genç yıldızın, “Konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Konuşamam” demesi herkesi şaşkına çevirdi.

Şimdi gözler, Gökhan Töre ve Ömer Toprak’ın ifadelerinde...

(Fanatik)