Hakan coştu, Karşıyaka zirveye uçtu

Berke Mankır - Skorer Ege



Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta, 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanı hanesine yazdıran ve aynı puana sahip İçel İdman Yurdu'nun arkasında averajla ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da forvet oyuncusu Hakan Kuş, attığı gollerle lige iyi bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk iç saha sınavında Erokspor'la yapılan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan mücadelenin 84. dakikasında sahne alan Hakan, takımına 1 puanı getiren golü attı. Ligin üçüncü maçında Gölcükspor deplasmanında da gol sevinci yaşayan golcü santrfor, takımının üstünlük sayısını atarak galibiyeti getirdi. Son olarak İzmir'de oynanan ve Karşıyaka'nın 2-1 üstünlüğü ile noktalanan Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü karşılaşmasında gol atma başarısı gösteren Hakan, maçın 6. dakikasında perdeyi açan isim oldu. Son 3 mücadeleyi boş geçmeyen 26 yaşındaki oyuncu, yeşil kırmızılıların şu ana kadar bulduğu 7 golün 3'üne imzasını attı. Performansıyla alkış toplayan oyuncu, camiaya da büyük bir sevinç yaşattı. Bulduğu gollerle takımının 7 puanına direkt etki eden forvet, Karşıyaka'nın başarısının mimarı oldu.



'Liderliği çok özlemişiz'



Karşıyaka formasıyla üst üste beşinci sezonunu geçiren Hakan Kuş, attığı gollerin sahadaki takım oyununun bir parçası olduğunu söyledi. Kazanılan galibiyetleri sezon sonunda şampiyonluk ile taçlandırmak istediklerini belirten golcü oyuncu, "Sahaya yansıttığımız güzel bir takım oyunu var. Gollerim de bu oyunumuzun bir getirisi. Takımımla birlikte yakaladığımız uyum sayesinde gol atıyorum. Haliyle galibiyetler kaçınılmaz oluyor. Topladığımız 10 puanla zirvede yer alıyoruz. Bu konumu çok ölemişiz. İnşallah ben gollerime devam ederim, takımım da galibiyetlere devam eder. Umarım yaşadığımız zaferleri sezon sonunda şampiyonluk ile taçlandırırız" ifadelerini kullandı.



Karşıyaka haftayı mutlu kapattı



Ayrıca Karşıyaka, haftayı 3 farklı branşta kazanılan 3 galibiyet ile kapatmanın mutluluğunu yaşadı. İlk olarak basketbol maçına odaklanan Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Petkimspor karşısında sahadan 97-80'lik galibiyet alarak ayrılmısıyla güldü. Daha sonra Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta yer alan futbol takımı, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla geçti. Son olarak Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden ve sezonun ilk maçına çıkan kadın voleybol takımının heyecanına ortak olan yeşil kırmızılı camia, kazanılan 3-1'lik galibiyetin ardından sevincini perçinledi.