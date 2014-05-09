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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hakan flaş transfer iddiasını doğruladı!
09.05.2014 - 20:28 |

Hakan flaş transfer iddiasını doğruladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'in kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Hakan flaş transfer iddiasını doğruladı!
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Çalhanoğlu, Hamburg'da, Sky Sport televizyon kanalına yaptığı açıklamada, şu an bu konuyu düşünmediğini, takımının ligde kalmasının öncelik taşıdığını belirtti.

Bayern Münih'in kendisiyle ilgilendiğine ilişkin haberleri doğrulayan Çalhanoğlu, ''Bu, beni daha fazla motive ediyor ve gururlandırıyor'' diye konuştu.

Bundesliga'da oynadığı ilk sezonda 31 maçta 11 gol atan ve 4 asist yapan genç yıldızı özellikle Bayern Münih yöneticisi Mathias Sammer'in beğendiği ifade ediliyor.

Hamburg Kulübü Başkanı Carl Jarchow, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, genç oyuncuyu satmak istemediklerini belirterek, "Böyle görüşmeler yapmayız. Hakan, perspektifi olan bir futbolcu" demişti.

Hakan Çalhanoğlu'nun, Hamburg Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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