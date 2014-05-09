Hakan flaş transfer iddiasını doğruladı!

Çalhanoğlu, Hamburg'da, Sky Sport televizyon kanalına yaptığı açıklamada, şu an bu konuyu düşünmediğini, takımının ligde kalmasının öncelik taşıdığını belirtti.

Bayern Münih'in kendisiyle ilgilendiğine ilişkin haberleri doğrulayan Çalhanoğlu, ''Bu, beni daha fazla motive ediyor ve gururlandırıyor'' diye konuştu.

Bundesliga'da oynadığı ilk sezonda 31 maçta 11 gol atan ve 4 asist yapan genç yıldızı özellikle Bayern Münih yöneticisi Mathias Sammer'in beğendiği ifade ediliyor.

Hamburg Kulübü Başkanı Carl Jarchow, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, genç oyuncuyu satmak istemediklerini belirterek, "Böyle görüşmeler yapmayız. Hakan, perspektifi olan bir futbolcu" demişti.

Hakan Çalhanoğlu'nun, Hamburg Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.