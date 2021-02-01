Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
01.02.2021 - 14:26 | | AA

Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86), son yolculuğuna uğurlandı.

Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Hayatını kaybeden Necip Kutlu için Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Necip Kutlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Necip Kutlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Yukatel Denizlispor'un başında ilk maçına çıktıktan sonra Ankara'ya gelerek babasının cenazesine katılan Hakan Kutlu, taziyeleri kabul etti.

Hakan Kutlunun babası son yolculuğuna uğurlandı

    Felipe Melo'nun Copa Libertadores sevinci
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı
      Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı
    2. Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
      Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
    3. Gençlerbirliği, Sandro Lima'yı transfer etti
      Gençlerbirliği, Sandro Lima'yı transfer etti
    4. Ocak ayının MVP'si Vesely oldu
      Ocak ayının MVP'si Vesely oldu
    5. Serkan Kırıntılı resmen Alanyaspor'da
      Serkan Kırıntılı resmen Alanyaspor'da



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep FK'da 2 futbolcunun testi pozitif!

    Gaziantep FK'da 2 futbolcunun testi pozitif!

    Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı resmen açıkladı

    Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı resmen açıkladı

    Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

    Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet