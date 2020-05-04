Hakan Özmert: Kupayı istiyoruz

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Hakan Özmert, kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında taraftarla buluştu. Taraftarın sorularını yanıtlayan Özmert, koronavirüs tedbiri kapsamında evde vakit geçirerek, ailesiyle bol vakit geçirme fırsatı elde ettiğini dile getirdi. Evde bireysel antrenmanlarının yanı sıra temizlik, bulaşık, ütü, balkon yıkama gibi işler yaptığını anlatan Hakan Özmert, ev işi yapmanın çok zor olduğunun farkına vardığını söyledi.

'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Bireysel antrenmanlara takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirten Özmert, maçlara iyi şekilde başlayıp, takım olarak yakaladıkları yükselişi devam ettirmek istediklerini vurguladı. Sezon başında takım olarak lige odaklanıp Ziraat Türkiye Kupası'nda gittiğimiz yere kadar gidelim düşüncesi yer aldığını anlatan Özmert, "Takım olarak kupayı kazanmak istiyoruz. Son iki maç kaldı. Kupayı kazandığında Avrupa'da mücadele etme hakkı elde ediyorsun. Bu benim Antalyaspor formasıyla hayalim. Ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Takım olarak Avrupa kupasında oynamak istiyoruz. Alanya'yı yenmemiz gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz. İyi hazırlanırsak kupayı kazanırız. Takım olarak bunu başaracak kalitemiz var" diye konuştu.

'GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI UNUTAMIYORUM'

Takımın ilk yarıdaki kötü gidişten, ikinci yarıda yakaladığı yükselişi değerlendiren Özmert, şöyle konuştu: "Göztepe galibiyetiyle lige başladık. Fenerbahçe maçına kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Gençlerbirliği maçında ağır yenilgi aldık. Bu sezon unutamadığım maç Gençlerbirliği maçıydı. MKE Ankaragücü maçı da öyleydi. Sürekli kaybetmek, kazanamama psikolojisi zor oluyor. Maçta öne geçtiğinde kaybetmeme endişesi kötü bir psikoloji. Tamer hocanın gelmesiyle iyi hava yakaladık. İkinci yarıya Göztepe maçıyla kötü başladık ama Denizli galibiyetiyle çıkış yakaladık. Sivas maçında gol yesek de kazanabileceğimize emin olduk. Sivas'ın başarısı da o kazan, kazan havasına girdiler, şampiyonluğa oynuyorlar. Biz bu havayı ilk yarı yakalayamadık ama ikinci yarı çok iyi oynadık. Tamer hocanın katkısı büyük. Bülent hocanın da katkısı da vardı. Karakterli bir takımız. Yabancı, yerli işini, futbolu, kulübü seven futbolcular var."

'GEVŞEMEDEN SONUNA KADAR DEVAM'

Ligde düşme hattındaki takımlarla Fraport TAV Antalyaspor'un arasında 5 puan fark olduğunu anımsatan Özmert, puan farkının iki haftada kapanabileceği için takımda gevşeme olmaması gerektiğine dikkati çekti. Ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu aktaran Özmert, "Gevşemeden ligin sonuna kadar devam etmeliyiz. Kaybetmeyi sevmiyorum. Tavla oynarken bile tavlayı kıracak gibi oluyorum. Sahada da yenilmeyi hazmedemiyorum. Belki bu sene itirazı abarttım ama saha içinde farkına varamıyorum. Eve geldiğimde eşim, kardeşim anlatıyor. Bir maça denk gelip kendimi izlediğimde ne kadar itiraz ettiğime kendim bile utandım. Hakem olsam kendimi atardım. El, kol hareketleri agresif görünüyor ama hakemle konuşurken hep sözlerime dikkat ediyorum. O izlediğim maçtan sonra eskisi gibi itiraz etmemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'OYNAYABİLDİĞİM YAŞA KADAR'

Fraport TAV Antalyaspor'un kaliteli kadrosu bulunduğunu dile getiren Özmert, takımın ligdeki sıralamada bulunduğu yeri hak etmediğini ve üst sıralarda olması gerektiğini söyledi. Takımın üst sıralara yükselecek güce sahip olduğunu belirten Özmert, bu sene Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında senenin en iyi futbolunu oynadıklarını söyledi. Özmert, maçların seyirci ile oynanmasının daha güzel olduğunu dile getirdi. Futbolda tecrübelerini ve birikimini Fraport TAV Antalyaspor'da taçlandırdığını anlatan 34 yaşındaki Hakan Özmert, "Artık eskiden yaptığım hataları yapmamaya çalışıyorum. Futbolu oynayabildiğim yaşa kadar oynamak istiyorum. Fiziksel ve mental olarak hazır hissettiğim sürece oynamak istiyorum. Antalya benim kulübüm. Her zaman sahiplendiğim, benim diyebildiğim kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Futbolu da burada bırakmak hedefim. Güzel başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMAK

Özmert, 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonun yer aldığını anımsatarak, gelecek sezon da Fraport TAV Antalyaspor'da 88 numaralı formayı giyeceğini söyledi. Özmert, futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalıp hocalık yapmak istediğini dile getirdi. Özmert, iyi bir teknik direktör olmayı istediğini belirtti.