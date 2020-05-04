SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Fraport TAV Antalyaspor'un takÄ±m kaptanÄ± Hakan Ã–zmert, hayalinin kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n formasÄ±yla Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Hakan Ã–zmert, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n Instagram hesabÄ±ndan canlÄ± yayÄ±na katÄ±lÄ±p sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Sakarya'da bireysel antrenmanlar yapÄ±p, telekonferansla idmanlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren 34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda evlerinde kaldÄ±klarÄ± sÃ¼reci iyi deÄŸerlendirdiklerini anlattÄ±.Â

Hakan Ã–zmert, futbolu Ã¶zlediÄŸini, SÃ¼per Lig'e kaldÄ±klarÄ± yerden devam etmek istediklerini belirtti.Â

TakÄ±m olarak Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazanÄ±p, Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak istediklerini aktaran Hakan, "Antalyaspor formasÄ±yla Avrupa'da mÃ¼cadele etmek benim hayalim. Bunu gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyorum. TakÄ±m olarak da bunu Ã§ok istiyoruz. BaÅŸaracak gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var. Ä°yi hazÄ±rlanÄ±rsak bu hedef Ã§ok uzak deÄŸil." diye konuÅŸtu.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± futbolcu, ligin ilk yarÄ±sÄ± ile ikinci yarÄ±sÄ±nda farklÄ± bir Antalyaspor'un olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.Â

Denizlispor deplasmanÄ±ndaki galibiyetten sonra iyi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã–zmert, "Ä°kinci yarÄ± toparladÄ±k. Bunda Tamer hocanÄ±n da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± var. Kaliteli bir kadromuz var. YabancÄ±sÄ±, yerlisiyle Ã§ok karakterli iÅŸine saygÄ± duyan, kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ de seven takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. BaÅŸarÄ± da Ã¶yle geliyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

Hakan Ã–zmert, seyircisiz oynamanÄ±n deplasmanda avantaj, iÃ§ sahada dezavantaj olduÄŸunu savundu.Â

Antalya'da jÃ¼bile planÄ±Â

CanlÄ± yayÄ±nda gelecek sezon da Antalyaspor'da oynayacaÄŸÄ± duyurulan Hakan Ã–zmert, jÃ¼bilesini kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼pte yapmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Hakan Ã–zmert, "Antalyaspor benim kulÃ¼bÃ¼m. GerÃ§ekten Ã§ok sahiplendim. Burada olmaktan Ã§ok mutluyum. Hedefim, futbolu gÃ¼zel baÅŸarÄ±lara imza atarak burada bÄ±rakmaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Ä°dolÃ¼nÃ¼n, Cezayir asÄ±llÄ± eski FransÄ±z futbolcu ve Real Madrid Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Zinedine Zidane olduÄŸuna deÄŸinen Hakan, futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra iyi bir teknik direktÃ¶r olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

CanlÄ± yayÄ±na katÄ±lÄ±p TÃ¼rkÃ§e mesajlar yazan Antalyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lukas Podolski'nin "Hakan haydi ya, Hakan gaz ver." ÅŸeklindeki mesajlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k veren Hakan Ã–zmert, "Ã‡ay var mÄ± Poldi? GazÄ± gelince vereceÄŸim. Podolski, bir gÃ¼n Ã§ay demlesin de Ã§ay demlemeyi biliyor mu gÃ¶relim." diye espri yaptÄ±.