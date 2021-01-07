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07.01.2021 - 15:00 |

Hakan Yapar imzayı attı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Petkimspor’da kaptanlık yapan Hakan Yapar’ı uzun uğraşlardan sonra renklerine bağladı.

Hakan Yapar imzayı attı
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Gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Asbaşkan Gökhan Gökşin, Genel Menajer Evren Yenice ve Yapar katıldı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’e transfer olmaktan dolayı çok büyük heyecan duyduğunu söyleyen Hakan Yapar, "Bundan sonraki spor yaşamımda takımımızın başarılı olması ve Süper Lig hedefine ulaşması için var gücümle çalışacağım" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, öncelikle “Hoş geldin” diyerek, “Hakan Yapar’a ailemize katıldığı için teşekkür ediyorum. Kendisini birçok kulüp istemesine karşın bizi tercih etmesi de çok önemliydi” diye konuştu.

Hakan Yapar imzayı attı

    Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City
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