Hakem Abdülkadir Bitigen’in Covid-19 testi pozitif çıktı!



Maçı değişti

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, rutin yapılan testler sonucu, bir üst klasman hakeminde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Adı belirtilmeyen hakemin Abdülkadir Bitigen olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe- Sivasspor maçının hakemi olarak açıklanan Bitigen’in görevden alınıp yerine Ali Palabıyık’ın atanması dikkat çekti.



14 gün karantina

Başakşehir maçı öncesinde yapılan testte negatif çıkan Abdülkadir Bitigen’in, 9 Temmuz Perşembe günü yapılan testinin pozitif olduğu öğrenildi. Hiçbir belirti göstermeyen Süper Lig hakeminin evinde 14 gün karantinaya alındığı dile getirildi. Tüm hakemler testler çıkıncaya kadar odalarında izole olacak, yemekleri bile odaya servis yapılacak.

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