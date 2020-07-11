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HaberlerFutbol Haberleri Hakem Abdülkadir Bitigen’in Covid-19 testi pozitif çıktı!
11.07.2020 - 07:00 |

Hakem Abdülkadir Bitigen’in Covid-19 testi pozitif çıktı!

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakeminde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. O hakeminAbdülkadir Bitigen olduğu ortaya çıktı.

Hakem Abdülkadir Bitigen’in Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Maçı değişti
Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, rutin yapılan testler sonucu, bir üst klasman hakeminde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Adı belirtilmeyen hakemin Abdülkadir Bitigen olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe- Sivasspor maçının hakemi olarak açıklanan Bitigen’in görevden alınıp yerine Ali Palabıyık’ın atanması dikkat çekti.

14 gün karantina
Başakşehir maçı öncesinde yapılan testte negatif çıkan Abdülkadir Bitigen’in, 9 Temmuz Perşembe günü yapılan testinin pozitif olduğu öğrenildi. Hiçbir belirti göstermeyen Süper Lig hakeminin evinde 14 gün karantinaya alındığı dile getirildi. Tüm hakemler testler çıkıncaya kadar odalarında izole olacak, yemekleri bile odaya servis yapılacak.

Hakem Abdülkadir Bitigen’in Covid-19 testi pozitif çıktı

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