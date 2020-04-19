Hakem Alper Ulusoy: "Nerede hata yaptık? "

Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy yayıncı kuruluşa konuştu. Ulusoy, karantina sürecinde neler yaptığını anlattı.

"Bir anda tren durdu"

Yüksek hızlı trende gidiyorduk. Etrafımızda güzellikler vardı. Bunun farkında değildik ve bir anda tren durdu. Güzellikleri fark ettik. Aileniz, sevdikleriniz, hobileriniz. Bunlara daha çok zaman ayırmaya başladık. Evde bunların keyfine varmaya çalıştık.

"Tekneyle açılıp çıkıyorum"

Balıkçılık yapıyorum. Tekneyle açılıp çıkıyorum. Bütün balıklar için malzemelerimiz var. Elbet bu günler geçecek ve sonunda eski günlere kavuşacağız.

"MHK ile sürekli konuşuyoruz"

Teknik olarak MHK ile iletişim ve eğitim halindeyiz. Psikolojik tarafı da var. Psikolojik anlamda MHK Başkanımız ve üyelerimizle sürekli konuşuyoruz. Bu süreci en hasarsız, hazır şekilde atlatıp lige dönmeyi umut ediyoruz.

"Neden hata yaptık?"

Maç izliyor musunuz? Hakem değerlendirmesi yapıyor musunuz? sorusuna Ulusoy: "Mutlaka. Sadece bu dönemde değil. Hakemliğin başından itibaren önce kendi maçlarımızı, sonra diğer maçları takip ediyoruz. Bu bize katkı sağlıyor. Nerede hata yaptık? Neden hata yaptık? Tekrar hata yapmamak adına çalışmalar bize örnek oluyor ve yol gösteriyor. Koronavirüs bize şunu gösterdi. Sağlığımız değerli, karşımızdaki insanmış. Futbola bu kadar yüklenmenin, fanatizmin gereksiz olduğunu insanlar evde oturduğu zamanlar özümsemişlerdir diye düşünüyorum" cevabını verdi.

"En kısa zamanda liglerin başlamasını umuyoruz"

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Büyük bir pandemi. İnsanlar, futbol camiası, futbol sektörü maddi ve psikolojik olarak büyük bir sınavdan geçti. Bundan sonra adımlarımızı daha sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı umuyorum. Dünkü yeni hasta sayılarına baktığımızda eğrinin azaldığını görüyoruz. İnşallah bugün de, yarın da azalma devam eder. En kısa zamanda liglerin başlamasını umuyoruz. Biz de bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

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