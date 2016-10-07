Hakem Grafe çıldırttı

Maçın Alman hakemi Manuel Grafe ilk yarıdaki kararlarıyla hem ay-yıldızlı futbolcular hem teknik heyet hem de taraftarların büyük tepkisini çekti. Ömer Toprak ile Kravets arasındaki mücadelede kolay bir penaltı çalarak tepki toplayan Grafe, Emre Mor’a Ukrayna ceza sahası içinde yapılan iki net müdahalede beyaz noktayı göstermedi.

Grafe’nin bu pozisyonlarda oyunu devam ettirmesine tribünler ve teknik heyet adeta isyan etti. Manuel Grafe ve yardımcıları ikinci yarıda daha dengeli bir yönetim sergiledi. Cenk Tosun’un yerde kaldığı pozisyonda ilk yarıdaki hatalarını adeta telafi ederek beyaz noktayı gösteren Grafe, Ukraynalı oyuncuların sert faullerinde de sarı kartlarını peş peşe çıkardı.