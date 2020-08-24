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HaberlerBasketbol Haberleri Hakem Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
24.08.2020 - 20:42 | | AA

Hakem Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

A klasman basketbol hakemlerinden Hüseyin Çelik, yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi'nde düdük çalacak.

Hakem Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
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A klasman basketbol hakemlerinden Hüseyin Çelik, yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi'nde düdük çalacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "21-23 Ağustos'ta Avrupa Ligi tarafından düzenlenen seminere katılan A klasmanı hakemlerimizden Hüseyin Çelik, 2020-2021 sezonunda bu organizasyonda görev alacak." ifadeleri kullanıldı. 

Çelik'in toplam 70 hakemin görev yapacağı THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon için listeye eklenen 6 yeni hakemden biri olduğu kaydedildi. 

2012-2013 sezonunda hakemliğe başlayan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A klasmanı hakemliğine yükselmişti.

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