Hakem trafik kazasında hayatını kaybetti!

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Bundesliga 3'te hakemlik yapan Steffen Mix trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

1 gün önce maç yönetmişti

27 yaşındaki hakem Pazar sabahı yerel saatle 5.50 sıralarında arabasıyla Aschaffenburg yakınlarda yoldan çıkarak kaza yaptı. Hurda duruma gelen arabasının içinde sıkışan Mix, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç hakem henüz bir gün önce Pipinsried ile Buchbach arasında oynanan maçı yönetmişti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch bir açıklama yaparak 'O en iyilerimizden biriydi ve sadece 27 yaşındaydı. Böylesine yetenekli genç bir adamı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Hakem olarak yaptığım müthiş işler için teşekkürler Steffen. Seni özleyeceğiz.' dedi.