Hakemle uğraşmayın derbiye odaklanın

Galatasaray derbisi hazırlıklarını kapılarını dış dünyaya kapatarak sürdüren Beşiktaş, dün sabah yaptığı antrenmanda, derbinin taktiğini denedi.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan taktik antrenmanında futbolcuların aşırı derecede hırslı olması siyah - beyazlı teknik adamı sevindirdi.

Takımın tecrübeli isimleri, karşılaşmanın hakemiyle ilgili uyarılarda da bulundu. Geçtiğimiz sezon hakeme itirazlar sırasında tüm takımın boş bulunarak gol yediğini de hatırlatan deneyimli oyuncular, bu nedenle derbide tamamen sahaya odaklanılması gerektiğini söyledikleri bildirildi.



Öte yandan dünü tek idmanla geçiren siyah - beyazlı takım, hazırlıklarını bu akşam yapacakları idmanla tamamlayarak kampa girecek.

Takım otobüs dezenfekte edildi

Virüs nedeniyle azami tedbir alan kulüplerden Beşiktaş, bu tedbiri otobüs için de gösterdi. Siyah-beyazlılar, karayolu ulaşımı için kullandığı otobüsü, futbolcuların hijyenik bir ortamda güvenle seyahat edebilmeleri için dezenfekte ettirdi.

75 bin TL’lik doping!

Beşiktaş Yönetimi, zorlu derbi sonrası oyuncularına adam başı 75 bin TL prim vermeyi planlıyor. Bu maçın kazanılması halinde şampiyonluk yarışında daha da iddialı bir duruma geleceklerini bilen siyah-beyazlı yönetim, o nedenle süper prim vermeye karar verdi. Derbiye yönetim olarak tam kadro gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, ayrıca virüs uyarısı yaptı, maç öncesi ve maç sonrası taraftarın bir araya gelmemesini istedi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek hem teknik heyet hem de futbolcularla bir araya gelerek moral verecek.

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