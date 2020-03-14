Hakemler liseden çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesi’nin açılmasını sağlayacak protokol imzalandı.



Federasyonun Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp katıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile federasyon yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.

Bakan Selçuk, bugünün Türk futbol tarihi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, “Bu iş birliği protokolü ile TFF’ye ait kampüs içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacak. Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek. Öğretim programının hazırlık sınıfı ve mesleki İngilizce dersi eklenerek güncellenmesiyle öğrencilerimiz meslekle ilgili gereken dil becerilerine de sahip olacaktır” dedi.



25 yaşında hakem

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Türk hakemliği için dönüm noktası olduğuna inandıkları projenin ilk adımını attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bakanlığımız ile bugüne kadar futbolcu yetiştirmek için iş birliği yaptık. Bu kez liseden itibaren hakem yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig’e adım atabiliyor. Bu çalışmayla okulumuzda verilecek eğitimde hakemlerimizin yaşını da küçülteceğiz. Belki Süper Lig hakemlerimizin yaşları 25’e kadar inecektir” dedi.

Hem okuyacak hem yönetecek

MEB ile TFF’nin yapmış olduğu protokolün içeriği şöyle:

-Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesinde 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.

- Öğrenciler, Hakem Meslek Lisesine özel yetenek sınavıyla alınacak.

- Hakem Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken hakem ve yardımcı hakem olarak görev almaları sağlanacak.

- Mevcut okul binasında fiziki olarak yeni düzenlemeler yapılacak, halı saha kurulacak.

- Öğrenciler TFF’nin düzenlediği eğitim seminerleri, sporcu gelişim kampları ve etkinliklerden yararlanacak, federasyonun yurt dışı faaliyetlerine katılacak.

- TFF, Hakem Meslek Lisesi için spor malzemesi temin edecek, portatif saha ve ekipman sağlayacak.

- TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.