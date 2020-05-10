HakkÄ± Ã‡elikel: BaÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndadÄ±r

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HakkÄ± Ã‡elikel, baÅŸkan Adil Gevrek'in gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulunan HakkÄ± Ã‡elikel, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in istifa edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan haberleri bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla gÃ¶rdÃ¼klerini ve bu durumun kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.Â

Malatyaspor camiasÄ±nÄ±n bu tÃ¼r ucuz oyunlara alet edilmesine seyirci kalmayacaklarÄ±nÄ± kaydeden Ã‡elikel, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±:Â

"Ã‡Ä±kan haberlerin birileri tarafÄ±ndan kasÄ±tlÄ± olarak servis edildiÄŸi Ã§ok net bir ÅŸekilde ortada. BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, iddia edildiÄŸi gibi istifa dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nÄ± Ã§izerek belirtmek isteriz. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z ve baÅŸkanÄ±mÄ±z Adil Gevrek bunlarÄ± hak etmiyor. Evet bu sezon kimsenin istemediÄŸi bir durumdayÄ±z ve bu durum bizleri de ziyadesiyle Ã¼zÃ¼yor. Yeni Malatyaspor'a bu kadar emek vermiÅŸ ve baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸ bir baÅŸkan, bunlarÄ± hak etmiyor. Åžunu ifade etmeliyim ki baÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndadÄ±r ve Yeni Malatyaspor kalan 8 haftada elinden gelen mÃ¼cadeleyi verip, SÃ¼per Lig'de kalacaktÄ±r. Biz bazÄ± mahfillerin kirli oyunlarÄ±na raÄŸmen, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n daha bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar iÃ§in bu sezondan dersler Ã§Ä±kararak yoluna devam edeceÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yoruz."