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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Hakkı Çelikel: Golün iptaline hiçbir anlam veremedik
25.11.2019 - 10:21 | | Mehmet Türel MALATYA (İHA) -

Hakkı Çelikel: Golün iptaline hiçbir anlam veremedik

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Fenerbahçe maçındaki sayılmayan golleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mina'nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik. Pozisyon tertemiz. Hakem Mete Kalkavan o pozisyonda kararsız kaldı ama VAR'a da başvurmadı. Nedense son haftalarda hatalar hep lehimize yapılıyor" dedi.

Hakkı Çelikel: Golün iptaline hiçbir anlam veremedik
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor'da mücadeleyi değerlendiren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, attıkları golün iptal edilmesine anlam veremediklerini söyledi.

2 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirten Çelikel, "Karşılaşmanın geneline bakıldığında daha net pozisyonu olan taraf biziz. Özellikle ilk yarıda gole çok yaklaştığımız anlar var. Mina'nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik. Pozisyon tertemiz. Hakem Mete Kalkavan o pozisyonda kararsız kaldı ama VAR'a da başvurmadı. Nedense son haftalarda hatalar hep lehimize yapılıyor. İlginçtir Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu için VAR'a gitti hakem. Maç genelinde de takdir haklarını hep onlardan yana kullandı. Lütfen birisi çıksın bana o golün neden iptal edildiğini açılmasın" ifadelerini kullandı.

"Ligde iyi işler yaparak yolumuza devam edeceğiz"
Çelikel, ilk 5 mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini de dile getirerek, "Ligin son 3 haftasında sahadan beraberliklerle ayrıldık. Bu maçlar kazanabileceğimiz maçlar mıydı, evet kazanabilirdik. Ama geriye takılıp kalacak değiliz. Yeni Malatyaspor iyi bir takım ve ligde iyi işler yaparak yoluna devam edecektir. Taraftarımızın da desteğiyle iyi noktalara gelmek istiyoruz. Henüz bu maratonun zorlukları başlamadı. Puanlar birbirine oldukça yakın. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Hakkı Çelikel: Golün iptaline hiçbir anlam veremedik

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