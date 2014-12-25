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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Halil Altıntop: 2014 yıl harika geçti
25.12.2014 - 12:06 | | Sercan SAPANATAN,İstanbul-DHA

Halil Altıntop: 2014 yıl harika geçti

Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop'un Almanya Bundesliga'da Augsburg forması giyen kardeşi Halil Altıntop UEFA'nın sitesine açıklamalarda bulundu.

Halil Altıntop: 2014 yıl harika geçti
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Milli futbolcu UEFA'ya yaptığı açıklamalarda Augsburg'un bu sene Bundesliga'da gösterdiği başarılı performansın yanı sıra bir dönem forma giydiği Trabzonspor hakkında da yorumlarda bulundu.

Bundesliga'da formasını giydiği Augsburg'un bu sezon başarılı bir ilk yarı geçirerek 17 maçta, 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak, 27 puanla, 6. sırada yer almasına değinen Halil Altıntop ilk yarıdaki başarılı performanslarını sezonun kalanında da devam ettirmek istediklerini söyledi.

Altıntop "2014 yılı, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz harika bir yıl oldu. Ligde ilk devreyi iyi bir noktada bitirdik. Sezonun ikinci yarısında ,2014 yılında yaptığımız gibi olabildiğince fazla puan toplayıp, yerimizi korumayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

"TRABZONSPOR'DA GEÇİRDİĞİM İKİ YIL BANA ÖNEMLİ BİR TECRÜBE KAZANDIRDI"

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Halil Altıntop bordo mavililerde geçirdiği iki sezonun kendisine önemli bir tecrübe kazandırdığını belirterek, "Türkiye'de forma giydikten sonra tekrar Bundesliga'ya dönmek istedim. Sonuçta Bundesliga dünyanın en iyi bir kaç liginden biri. Augsburg forması giydiğim için mutluyum. Aslında umduğumuzdan daha iyi bir form grafiği yakaladık. Geçen sezonu 8. bitirdik ve şu anda da işler iyi gidiyor. Finansal açıdan diğer kulüplerden kötü durumda olsak da takım içindeki üst düzey birlik ve beraberlik başarıyı getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'da forma giyen kardeşin Hamit Altıntop ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak ister misin ?" sorusuna Halil Altıntop "Gerçekçi olmak gerekirse Augsburg'un öncelikli hedefi Bundesliga'da kalıcı olmak" diyerek cevapladı.

Milli futbolcu 2014 yılında en unutamadığı an olarak ta 5 Nisan'da Bundesliga'da karşılaştıkları Bayern Münih'i 1-0 yenerek Bavyera ekibinin 53 maçlık serisine son verdikleri maçı söyledi.

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