Halil İbrahim Sönmez 2 yıl daha Konya'da

Kulüp binasında futbol şube sorumlusu Ömer Korkmaz ve genel müdür Muhammed Ak'ın katıldığı imza töreninde 2014-2015 sezonunda yeşil beyazlı takıma transfer olan ve bir sezon Anadolu Selçukspor'da kiralık forma giydikten sonra 2015-2016 sezonunda yeniden takıma dönen 25 yaşındaki Halil İbrahim Sönmez, 2018-2019 sezonu sonuna kadar sürecek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Golcü oyuncu Halil İbrahim Sönmez, mutlu olduğunu ve tek düşüncesinin geçen sene yakalanan başarıların devamı için takımımıza katkı sağlamak olduğunu söyledi. Sönmez, “Çok mutluyum. Mevcut sözleşmemi 2 sene daha uzatmış bulunmaktayım. Bana destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sene yakaladığımız güzel başarılar vardı, bu sene de o başarıları devam ettirmek dileğiyle sözleşmemi 2 yıl daha uzattık. İnşallah ben takımıma, takımım da bana katkı sağlar ve güzel bir sezon geçiririz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin kendileri için farklı bir tecrübe olacağını da ifade eden Halil İbrahim Sönmez, "Bizim için yeni bir heyecan, farklı bir deneyim olacaktır. Ben Avrupa Ligi’nden kötü sonuçlarla döneceğimize inanmıyorum. Gerçekten çok iyi hazırlandık bu sene. Bu sene Avrupa Ligi’nde de gruptan çıkmayı deneyeceğiz öncelikli amacımız o. İnşallah hedeflerimize güzel bir şekilde ulaşır güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Sönmez, "Buraya ilk geldiğim zaman kişisel olarak tabi ki korkularım da vardı. Takıma adapte olmaya çalışıyordum. Aykut hocam sayesinde bu adaptasyon süreci kısa sürdü, ben de o kısa süre içerisinde kendimi geliştirdim ve takıma adapte oldum. Ben tek amacım takımıma verebileceğim maksimum katkıyı verebilmek, bunu için çalışıyorum. İnşallah takımıma fayda sağlarım ve katkıda bulunurum, takımı da yukarılara taşıyabilirim" şeklinde görüş bildirdi.