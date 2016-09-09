Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Halil İbrahim Sönmez 2 yıl daha Konya'da
09.09.2016 - 12:31 | | İHA

Halil İbrahim Sönmez 2 yıl daha Konya'da

A. Konyaspor iç transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanan 25 yaşındaki Halil İbrahim Sönmez'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Halil İbrahim Sönmez 2 yıl daha Konya'da
ABONE OL

Kulüp binasında futbol şube sorumlusu Ömer Korkmaz ve genel müdür Muhammed Ak'ın katıldığı imza töreninde 2014-2015 sezonunda yeşil beyazlı takıma transfer olan ve bir sezon Anadolu Selçukspor'da kiralık forma giydikten sonra 2015-2016 sezonunda yeniden takıma dönen 25 yaşındaki Halil İbrahim Sönmez, 2018-2019 sezonu sonuna kadar sürecek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Golcü oyuncu Halil İbrahim Sönmez, mutlu olduğunu ve tek düşüncesinin geçen sene yakalanan başarıların devamı için takımımıza katkı sağlamak olduğunu söyledi. Sönmez, “Çok mutluyum. Mevcut sözleşmemi 2 sene daha uzatmış bulunmaktayım. Bana destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sene yakaladığımız güzel başarılar vardı, bu sene de o başarıları devam ettirmek dileğiyle sözleşmemi 2 yıl daha uzattık. İnşallah ben takımıma, takımım da bana katkı sağlar ve güzel bir sezon geçiririz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin kendileri için farklı bir tecrübe olacağını da ifade eden Halil İbrahim Sönmez, "Bizim için yeni bir heyecan, farklı bir deneyim olacaktır. Ben Avrupa Ligi’nden kötü sonuçlarla döneceğimize inanmıyorum. Gerçekten çok iyi hazırlandık bu sene. Bu sene Avrupa Ligi’nde de gruptan çıkmayı deneyeceğiz öncelikli amacımız o. İnşallah hedeflerimize güzel bir şekilde ulaşır güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Sönmez, "Buraya ilk geldiğim zaman kişisel olarak tabi ki korkularım da vardı. Takıma adapte olmaya çalışıyordum. Aykut hocam sayesinde bu adaptasyon süreci kısa sürdü, ben de o kısa süre içerisinde kendimi geliştirdim ve takıma adapte oldum. Ben tek amacım takımıma verebileceğim maksimum katkıyı verebilmek, bunu için çalışıyorum. İnşallah takımıma fayda sağlarım ve katkıda bulunurum, takımı da yukarılara taşıyabilirim" şeklinde görüş bildirdi.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber