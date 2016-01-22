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HaberlerKonyaspor Haberleri Halil İbrahim Sönmez, dünyanın en hızlı futbolcuları listesine girdi
22.01.2016 - 11:42 | | KONYA (İHA)

Halil İbrahim Sönmez, dünyanın en hızlı futbolcuları listesine girdi

Torku Konyasporlu futbolcu Halil İbrahim Sönmez, Akhisar Belediyespor maçında 35 kilometre hızla attığı 70 metrelik deparda dünyanın en hızlı futbolcuları listesine girdi.

Halil İbrahim Sönmez, dünyanın en hızlı futbolcuları listesine girdi
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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Akhisar Belediyespor ile Torku Konyaspor arasında oynanan maçta yeşil-beyazlı futbolcu Halil İbrahim Sönmez attığı deparla dünyanın en hızlı futbolcuları listesine girdi. Mücadelenin 83. dakikasında 70 metrelik depar atan Halil İbrahim Sönmez dünyanın en hızlı futbolcuları arasına adını yazdırmayı başardı. 35 kilometre hıza ulaşan 25 yaşındaki yeşil-beyazlı oyuncu, listenin 7. sırasına yerleşti ve ilk 10’a giren ilk Türk oldu. Listede Arjen Robben 37 kilometre hızla ilk sırada bulunurken 2. sırada Gareth Bale 36.9 kilometre hızla yer alıyor. Listenin 3. sırasında ise bu sezon Kayserispor maçında ulaştığı 36.1 kilometre hızla Trabzonsporlu Luis Cavanda yer alıyor.

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